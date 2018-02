Vereador faz 'sessão de exorcismo' em Pelotas-RS O vereador Cláudio Roberto dos Santos Insaurriaga (PV), mais conhecido como Cururu, de Pelotas, na região sul do Rio Grande do Sul, tentou hoje desfazer um "trabalho de magia negra" contra os vereadores, depois de se aconselhar com especialistas no assunto. Cururu transformou uma reunião em plenário da Câmara Municipal em sessão de exorcismo. Vestido com uma túnica branca, uma coroa de espinhos e um crucifixo no peito, ele afirmou que desfazia um ritual contra os parlamentares. A bruxaria citada por Cururu foi a aparição de um pequeno caixão preto com sete bonecos dentro, cinco dos quais com fotos de vereadores, e todos espetados com alfinetes, na quinta-feira, no porão do prédio da Câmara.