Vereador eleito morre em acidente em Minas Gerais Duas pessoas morreram ontem em um acidente na Rodovia BR-458 em Ipaba, no leste de Minas Gerais. As vítimas fatais são o vereador recém-eleito por Iapu (MG) Messias Martins da Silva (PMDB), de 56 anos, e Erlaine Parecida de Oliveira, de 31 anos. Outras seis pessoas ficaram feridas. O carro onde estava o vereador, conhecido como Messias do Rodolfo, e outras duas pessoas colidiu com um ônibus que transportava 46 passageiros, na altura do km 125. Outro passageiro do veículo de passeio, segundo a Polícia Rodoviária Federal, sofreu traumatismo craniano e está internado no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Dois dos passageiros do ônibus estão em observação. Os outros três foram medicados e liberados.