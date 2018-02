Vereador é preso por morte de prefeito em Minas Gerais A Polícia Civil prendeu três suspeitos de participar do assassinato do prefeito de São Sebastião do Maranhão, em Minas Gerais, Gildeci Gomes Sampaio. O crime aconteceu no dia 13 de outubro do ano passado. O vereador Geraldo Nascimento Santos foi preso anteontem dentro da casa de um amigo em São Sebastião. Ele é suspeito de ter sido o mandante do assassinato.