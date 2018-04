Vereador é preso em Santa Maria do Herval-RS Agentes da Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público realizaram na manhã de hoje uma operação que resultou na prisão em flagrante de um vereador em Santa Maria do Herval (RS). Segundo o delegado Ayrton Figueiredo, titular da 3ª DP de Novo Hamburgo, o vereador e o seu irmão, que também ocupou o cargo, estavam sendo investigados por desvio de medicamentos de postos de saúde de Porto Alegre.