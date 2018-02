Vereador é preso acusado de manter servidora fantasma O vereador de Londrina, no norte do Paraná, Rodrigo Gouvêa (PRP), foi preso nesta tarde acusado de peculato e constrangimento ilegal. A denúncia apresentada pela Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público de Londrina, em conjunto com o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), aponta que o vereador mantinha uma funcionária fantasma no gabinete e estaria atrapalhando a investigação.