Vereador é baleado na cabeça no Rio O vereador Alberto Salles (PSC), de 36 anos, foi atingido por três tiros na cabeça na manhã de hoje na avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele estava em seu veículo oficial com o motorista José Natalino da Silva, quando o carro foi interceptado por ocupantes de um outro carro. O motorista também foi atingido por um tiro no tórax. Os dois foram levados para o hospital Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado do vereador é gravíssimo. O motorista será operado hoje. Salles está no segundo mandato e não se reelegeu. Ele obteve 8.126 votos na última eleição.