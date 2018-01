Vereador é assassinado no Paraná O vereador Valdomiro Francisco da Silva, de 34 anos,de Fazenda Rio Grande, interior do Paraná, foi assassinado na noite de segunda-feira, informa o jornal Gazeta do Povo. O político, filiado ao Partido Progressista (PP), foi morto a tiros quando conversava com um grupo de amigos num bar da cidade. Segundo informações preliminares da polícia, um homem teria entrado no bar e disparado vários tiros contra o vereador, fugindo em seguida. A polícia suspeita de execução.