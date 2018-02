Vereador é afastado por pressionar testemunha no PR A juíza da 7ª Vara Cível de Londrina, no norte do Paraná, Telma Regina Magalhães Carvalho, acatou hoje pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e afastou o vereador Rodrigo Gouvêa (PRP) do cargo na Câmara Municipal. Gouvêa está preso no Centro de Detenção e Ressocialização desde terça-feira, sob acusação de constrangimento ilegal a uma testemunha. Ele responde a processo por, supostamente, ter contratado uma funcionária fantasma para o gabinete.