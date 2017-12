Vereador é acusado de ser mandante de homicídio no Paraná O presidente da Câmara Municipal de Ivaiporã, a 380 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná, vereador Antônio Vila Real (PMDB), foi declarado foragido pela Polícia Civil do município, acusado de ser o mandante da morte de Julião Aparecido dos Santos, em setembro de 2004. Na terça-feira, a juíza Adriana Marques dos Santos Ossipi decretou sua prisão preventiva atendendo pedido do Ministério Público. De acordo com as informações, o vereador e Julião teriam divergências políticas. Três pessoas foram presas à época. Segundo o delegado Gustavo Vieira Bianchi, novos depoimentos reforçaram a hipótese de que o vereador seria o mandante. Até esta quarta-feira, 6, não havia contato nem do vereador nem de qualquer advogado com a delegacia.