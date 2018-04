Vereador do Rio é baleado na cabeça e estado de saúde é grave

O vereador Alberto Salles (PSC), de 36 anos, foi atingido por três tiros na cabeça na manhã desta terça-feira, 21, na avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele estava no carro oficial com o motorista José Natalino da Silva, quando o veículo foi interceptado por ocupantes de um Gol branco. O motorista, José Natalino da Silva, também foi atingido por um tiro no tórax. Os dois foram levados para o hospital Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde do vereador é gravíssimo. O motorista também deve ser operado. Salles está no segundo mandato e não se reelegeu. Ele obteve 8.126 votos na última eleição.