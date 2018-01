Vereador do PT é assaltado em Santo André O vereador Raulino Lima, do PT de Santo André, foi assaltado à mão armada quando saía de sua casa, na manhã de hoje. Segundo informações, o ladrão estava sozinho e armado com um revólver. Ele rendeu primeiro a mulher do vereador, que tirava o carro da garagem de casa, na Vila Cristina, em Santo André, na Grande São Paulo. Em seguida, apontando a arma para Lima, o ladrão disse para que não tentassem reagir e que deixassem as bolsas no carro. O ladrão levou o veículo, mas o abandonou logo depois. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Santo André, na Vila Pires. Por causa do assalto, o vereador não compareceu à posse de João Avamileno no cargo de prefeito. Segundo a assessoria do vereador, há duas semanas Raulino Lima teve um outro veículo roubado.