Vereador do PP é escolhido para vice de Quércia A Executiva do PMDB de São Paulo escolheu hoje o vereador Attila Russomanno (PP), para ser o vice na chapa de Orestes Quércia ao governo paulista. Ele é irmão do deputado federal Celso Russomanno (PP-SP). Alda Marcoantonio, ex-secretária da Assistência Social na gestão de Celso Pitta e ligada a Quércia, foi escolhida para disputar a vaga ao Senado pelo partido. O nome de Quércia foi escolhido durante convenção do partido realizada no sábado, no qual o PMDB enterrou possibilidade de uma aliança para o governo de São Paulo com o PSDB de José Serra. O nome de Quércia foi escolhido por 516 dos 541 convencionais do partido. Logo ao chegar à convenção do partido, ele deixou claro que uma coligação com o PSDB só será possível nas eleições de 2010. "Aliança com o PSDB só daqui a quatro anos", afirmou.