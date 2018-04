Vereador de Sorocaba recusa vaga na Assembleia de SP Convocado para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo na condição de suplente pela coligação DEM-PSDB, o vereador José Caldini Crespo (DEM) preferiu continuar na Câmara de Sorocaba, município a 92 quilômetros da capital paulista. A decisão foi comunicada hoje à Mesa da Assembleia. Crespo, que optou por manter a condição de suplente, assumiria a vaga deixada pelo deputado Rodrigo Garcia (DEM), chamado para a Secretaria de Desburocratização pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM). Deputado estadual por três mandatos consecutivos a partir de 1994, Crespo teve 60 mil votos em 2006 e ficou na suplência. No ano passado, ele foi eleito vereador com 9.874 votos, a maior votação de Sorocaba. Como deputado, Crespo teria salário quase três vezes maior que o de vereador. Com a recusa, quem deve assumir a cadeira na Assembleia paulista é o suplente Milton Flavio Marques Lautenschlager (PSDB), que na eleição de 2006 teve 56.541 votos.