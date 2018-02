Vereador de SC é preso em operação da PF A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, Ministério da Agricultura, Força Tarefa do Ministério Público Estadual e Secretaria da Fazenda Estadual, prenderam em flagrante ontem João Batista Dal Ponte, de 45 anos, vereador no quarto mandato em Timbé do Sul, além de apreender grande quantidade de munições de vários calibres e 11 galões de agrotóxicos importados ilegalmente. Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Timbé do Sul, Meleiro e Ermo, em Santa Catarina. Em Timbé do Sul, durante as buscas numa agropecuária de propriedade de Dal Ponte, foi apreendida grande quantidade de munições de vários calibres e 11 galões de agrotóxico importados ilegalmente, que foram levados pela Receita Federal para a instauração de inquérito fiscal. O vereador foi preso em flagrante por comércio ilegal de munições, pois a empresa não possui registro no Ministério do Exército. As munições serão entregues no Exército para instauração de processo para autuação do proprietário.