Vereador de Londrina-PR é preso com R$ 10 mil O vereador de Londrina (PR) Henrique Barros (PMDB) foi preso em flagrante hoje no centro da cidade. Conforme o Bom Dia Paraná, no carro em que ele estava havia quase R$ 10 mil em dinheiro. O valor seria referente a um pagamento que ele teria recebido pouco antes de ser preso. Ele é suspeito de usar a influência do cargo para vender favores a empresários. O vereador negou a acusação e disse estar sendo perseguido. Ele foi levado para uma cela no Centro de Detenção de Ressocialização.