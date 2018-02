Vereador de Cubatão-SP é assassinado

O crime aconteceu às 16h próximo a casa do vereador. Ele estava na rua, a pé, quando foi atingido pelos tiros disparados por um homem em uma moto. Tucla chegou a ser socorrido, mas chegou morto ao Pronto Socorro de Cubatão.

Tucla estava em seu terceiro mandato de vereador na Câmara Municipal. Foi presidente da Casa no biênio passado (2007-2008) e era da base aliada à prefeita Márcia Rosa (PT). O velório acontecerá na Câmara Municipal de Cubatão amanhã.

Este é o segundo assassinato de políticos de Cubatão no ano. Em 1º de março, o ex-vereador e médico cardiologista, Anis Rahal Maluf, de 60 anos, foi executado com um tiro no peito quando dirigia seu carro na Rodovia Cônego Domenico Rangoni.