Vereador de Campos dos Goytacazes-RJ é cassado

De acordo com a ação, o esquema de corrupção começou em 2007, quando Marcos Bacellar, então presidente da Câmara Municipal, direcionou os trabalhos legislativos para a aprovação de lei que autorizou o prefeito Alexandre Marcos Mocaiber, seu aliado político, a criar o crédito especial de R$ 88,5 milhões no orçamento fiscal do município.

Esse crédito ficou vinculado ao Gabinete do Executivo e ao Programa de Emendas Parlamentares, de forma a facilitar que cada vereador apresentasse emendas destinando verbas a outros órgãos públicos. De acordo com o MP, Bacellar direcionou R$ 440 mil para a Campos Luz, que era presidida por seu amigo particular e presidente do PTdoB, Sivaldo Abílio, e praticou uma série de irregularidades licitatórias.