Vereador de Belém vai ao STJ para empossar Mesa O presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belém, Raimundo José Souza de Castro, questionou nesta segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) que suspendeu a posse da Mesa, em 1º de janeiro, informou o Estado. De acordo com a denúncia do PTB, a votação, em 28 de dezembro, foi irregular - aberta, quando deveria ser fechada - e ocorreu fora do prazo regimental. Já Castro alega que a liminar violou a competência da Câmara. O PTB é o partido do prefeito de Belém, Ducimar Costa, que, de acordo com a oposição, não aceita a derrota da chapa que apoiava.