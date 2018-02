Verdade vencerá mentira e desinformação, diz Dilma

Em uma campanha que há recém começou e que tem a palavra "ódio" já bastante presente, Dilma afirmou que "a verdade deve vencer a mentira e a desinformação". A polarização com o PSDB, entretanto, já havia sido prometida, conforme discurso anterior do presidente do partido, Rui Falcão.

Dilma fez referência à crise econômica internacional, cujos reflexos causam problemas para a sua candidatura. "A crise econômica e financeira ameaçou a estabilidade não só das maiores economias. A crise ameaçou também o sistema político ao semear nos países uma imensa desesperança", declarou a presidente. Em seguida, Dilma dirigiu-se ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e fez um comentário para mostrar que o governo PT ajudou o Brasil a enfrentar melhor as turbulências globais. "Quando o senhor assumiu, o brasil era um; hoje é diferente e muito melhor. Nosso País não se ajoelhou (na crise) como fazia em todas as crises no passado", afirmou.