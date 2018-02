'Verdade vai vencer a mentira', posta Dilma no Twitter A presidente Dilma Rousseff postou nesta quinta-feira, em sua conta pessoal no microblog Twitter, a mensagem de que a "esperança venceu o medo" - mote da campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002 - e que, agora, a "verdade vai vencer a mentira".