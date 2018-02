Verbas para partido de Maluf crescem após apoio ao PT

A aliança do PP com o PT coincide com um aumento na destinação de verbas federais para as emendas parlamentares do partido de Paulo Maluf, segundo reportagem da Folha de S. Paulo. Após o acordo de apoio de Maluf ao candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, foram liberados mais de R$ 36,6 milhões para as obras e projetos do PP.

Antes do anúncio da coligação, o partido de Maluf recebeu R$ 7,2 milhões do governo federal de janeiro deste ano até 14 de junho, data em que o PP passou a considerar apoio ao PT.

A alianças entre os partidos foi oficializada no dia 18 de junho, na casa de Maluf, em São Paulo, com a presença de Haddad e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na data, um posto-chave do Ministério das Cidades também foi entregue a um afilhado de Maluf.

A Secretaria de Relações Institucionais afirmou em nota que a solicitação de parlamentares de todas as bancadas foram atendidas pelo governo federal, mas não explicou os critério utilizados em relação ao PP.