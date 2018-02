Verba para investimento de MG tem queda de R$ 500 mi

"As receitas do Estado atenderam no final do ano as nossas expectativas", observou o governador, prometendo uma execução "austera" do Orçamento. Possíveis cortes serão negociados na elaboração do decreto de programação orçamentária e financeira, num período de 30 dias após a sanção. As despesas com pagamento de pessoal de todos os poderes, entre ativos e inativos, cresceram 15,3% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 21,1 bilhões, o que representa 47,03% do total.

As aplicações diretas do Executivo caíram de R$ 3,7 bilhões para R$ 3,2 bilhões. Incluindo as empresas controladas, contudo, o investimento previsto chega a R$ 10,2 bilhões, um montante superior ao exercício anterior (R$ 9,9 bilhões). O governo Anastasia promete priorizar as áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública, cujos orçamentos previstos tiveram um crescimento médio de 13% - de R$ 15,5 bilhões para R$ 17,5 bilhões.