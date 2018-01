Verba indenizatória de deputado pode acabar em turismo

Segundo o jornal "Folha de S. Paulo", há notas fiscais de resorts, hotéis-fazenda e restaurantes sofisticados em Estados diferentes daqueles em que os parlamentares foram eleitos.

Enio Bacci (PDT-RS), por exemplo, hospedou-se na pousada mais cara de Bombinhas, no litoral catarinense. Procurado, disse que o objetivo era estudar o sistema prisional de Santa Catarina.

As 70 mil notas fiscais foram entregues por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.