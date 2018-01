Venda de mísseis Exocet por franceses irritou militares Arquivo secreto do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) indica a irritação dos militares com a venda de mísseis Exocet pela França. "Sinto no Estado-Maior da Armada meus oficiais preocupados porque a Argentina colocou um Exocet em navios sem expressão", narra na reunião do EMFA, em 1978, o comandante do Estado-Maior da Armada, almirante Guálter Magalhães. "Sou da opinião de que não devemos mais comprar Exocet."