Vencedor vai ao TSE contra impugnação O deputado estadual paranaense Antônio Belinati (PP), que teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral anteontem, dois dias após ter sido eleito prefeito de Londrina, vai recorrer da decisão no próprio TSE e, se não obtiver sucesso, no Supremo Tribunal Federal (STF). "Vamos questionar todos os pontos obscuros", avisou o presidente estadual do PP, deputado Ricardo Barros. Em nota divulgada pelo partido, Belinati disse confiar na Justiça. A impugnação se deve à não aprovação de contas de sua passagem anterior pela prefeitura.