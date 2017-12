Vem pra Rua discute com apoiadores de Dilma em protesto no Rio

RIO - Manifestantes do movimento Vem Pra Rua que fazem protesto neste domingo discutiram com apoiadores da ex-presidente Dilma Rousseff, que estavam em frente a sua casa, em Copacabana, na zona sul do Rio. Um grupo de cerca de 20 pessoas com bandeiras da ex-presidente esperava a manifestação do Vem Pra Rua, que é contrário do PT, passar no local.

Policiais fizeram um cerco para separar os dois grupos e evitar confronto físico. Mesmo assim, houve muita discussão. Organizadores chegaram a acelerar o protesto e pediram calma aos participantes. "Vamos para a casa do Aécio agora, que nós não temos bandidos de estimação", um dos manifestantes disse ao microfone.

Mesmo assim, um grupo puxou o grito "A nossa bandeira jamais será vermelha". Os apoiadores de Dilma responderam que os manifestantes "não gostavam de pobre".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O momento foi um dos poucos em que se viu discussão na passeata, que recebeu o nome de "Circuito dos Corruptos". Na maior parte do tempo, eles gritam "Fora, Gilmar", em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Nas últimas semanas, Gilmar Mendes determinou a soltura de nove envolvidos na Lava Jato do Rio.

O Vem Pra Rua também pede mais celeridade da presidente do STF, Carmen Lucia, para julgar os pedidos de suspeição de Gilmar. Alguns também levam bonecos do juiz federal Sérgio Moro e levam faixas de apoio ao juiz federal do Rio Marcelo Bretas, que julga os processos da Lava Jato do Rik.

O protesto também percorre a casa do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), no Leblon, e do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), no mesmo bairro.