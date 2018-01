Velório do corpo de Alencar em BH será aberto O velório do corpo do ex-presidente da República José Alencar, em Belo Horizonte, será aberto à visitação pública das 9 horas às 13 horas de amanhã. De acordo com informações do cerimonial do governo de Minas Gerais, a chegada do corpo à cidade está prevista para as 7h30 de amanhã (dia 31) e o cortejo do aeroporto até o Palácio da Liberdade, onde ocorrerá o velório, deverá ser feito em uma hora.