Velório de Wallace Souza reúne mais de 6 mil em Manaus Mais de seis mil pessoas, segundo a Polícia Militar, estão velando o corpo do ex-deputado estadual pelo PP Wallace Souza, que morreu ontem, em São Paulo. O corpo foi levado a um ginásio de esportes, na zona leste de Manaus, a mais populosa e reduto eleitoral do deputado mais votado no Amazonas nas últimas eleições. Pessoas com camisetas com a foto do deputado e os dizeres de "saudades eternas ao amigo injustiçado" estão sentadas na arquibancada, observando o caixão coberto com uma bandeira do Fluminense. O enterro será amanhã às 10 horas.