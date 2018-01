Velório de José Alencar reúne políticos e autoridades O ex-ministro José Dirceu, que esteve hoje no Palácio do Planalto, onde está sendo velado o corpo do ex-vice-presidente José Alencar, lamentou a morte do amigo, a quem comparou como um pai. "O Lula disse que perdeu um irmão e eu perdi quase um pai", afirmou. Segundo ele, Alencar foi um amigo sempre presente, "uma mão que me amparava, me protegia, muitas vezes me levantava".