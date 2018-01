Velório de Déda será aberto à população em Aracaju O corpo do governador licenciado de Sergipe, Marcelo Déda (PT), será velado no Palácio Museu Olímpio Campos, em Aracaju, a partir das 16 horas, no horário local, 17 horas em Brasília. A assessoria do governo sergipano informou que o velório vai durar até terça-feira de manhã.