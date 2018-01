Velório de Alencar reúne familiares e autoridades no Planalto

Ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre outras autoridades e familiares, participaram do velório, no Palácio do Planalto, que foi aberto ao público no início da tarde. O corpo foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente da República em Exercício, Michel Temer, e pela viúva Mariza Gomes da Silva.

Temer, que acompanhou a chegada do corpo do ex-vice na base aérea de Brasília nesta manhã, declarou que o Brasil "perdeu um grande brasileiro" e que Alencar lhe serve como exemplo.

"Se (eu) conseguir, ainda que minimamente, reproduzir alguns gestos cívicos de Alencar, me darei por satisfeito", afirmou.

O corpo de Alencar chegou ao Palácio do Planalto por volta de 11h e foi aplaudido pelo público que aguardava na Praça dos Três Poderes. Segundo a Polícia Militar, entre 300 e 500 pessoas formaram uma longa fila à espera da abertura do velório ao público, no início da tarde.

A presidente Dilma Rousseff, que está em Portugal para entrega de prêmio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do qual Alencar foi vice entre 2003 e 2010, encurtou a viagem e retornará ainda nesta tarde para o Brasil. Ela deverá participar de missa de corpo presente no Palácio do Planalto às 21h.

"Alencar teve papel fundamental na eleição do Lula de 2002 e no governo. Fica o exemplo e vamos tocar a vida com o que aprendemos com ele", disse o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Delcídio Amaral (PT-MS).

Alencar lutou por mais de 14 anos contra o câncer na região abdominal, doença que o levou a ser submetido a 17 cirurgias e sessões de quimioterapia. Mineiro e fundador da empresa têxtil Coteminas, deixa três filhos.

Na quinta-feira, o corpo do ex-vice chegará a Belo Horizonte, onde será velado pela manhã e enterrado à tarde.

(Por Hugo Bachega, Leonardo Goy e Jeferson Ribeiro)