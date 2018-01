'Vejo que há vontade de criar animosidade entre o prefeito e eu', diz Alckmin

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), criticou nesta quarta-feira, 13, o que considera ser uma "vontade de criar animosidade" entre ele e o prefeito da capital, João Doria. "Vejo que já vontade de criar animosidade minha com o prefeito. Quero desfazer isso", disse o governador.

Alckmin deu como exemplo matérias na imprensa mostrando uma foto dele na fila do aeroporto para pegar um voo de carreira. A foto, compartilhada em suas próprias redes sociais, seria uma "alfinetada" a Doria, que tem viajado o País em seu jato particular.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o governador, que disputa com Doria a vaga de candidato à presidente pelo PSDB em 2018, foi um assessor do prefeito que "coincidentemente" o encontrou no aeroporto e pediu para tirar foto". "Tirou e passou para alguém da área de comunicação, não tinha propósito de estar cutucando ninguém", declarou.

O governador participou de um congresso do Movimento Brasil Competitivo em São Paulo, que contou com a participação de Doria e dos ministros Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia), Helder Barbalho (Integração Nacional) e Ricardo Barros (Saúde). No evento, que tinha como tema economia digital, o tucano defendeu novos investimentos em tecnologia da comunicação, que poderiam elevar o crescimento brasileiro.

Alckmin também apresentou vitrines tecnológicas de sua gestão no Estado, como a Univesp, o sistema de vigilância inteligente Detecta e o sistema de pregão eletrônico para compras públicas, com o qual o governo já teria economizado R$ 10 bilhões. "Fico triste porque a gente acaba criando amizade com prefeitos e de repente um é caçado, o outro é caçado, vai ver é tudo compra, alguém fez compra errada", comentou.