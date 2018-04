Veja quem são os membros das Mesas da Câmara e do Senado Com a eleição de José Sarney (AP) e Michel Temer (SP) para a presidência do Senado e Câmara, respectivamente, o PMDB passa a dominar o Congresso, o que não acontecia desde 1992. No Senado, Sarney assumiu, pela terceira vez, a cadeira de presidente da Casa, após receber 49 votos de um total de 81 senadores. Temer será presidente da Câmara também pela terceira vez e obteve 304 fotos de um total de 513 deputados. O resultado satisfaz ao Planalto, que atrai o PMDB para 2010.Vitaminado, o partido até fala em nome próprio para a sucessão, mas na realidade mira a vaga de vice. Após a eleição, teve início a disputa dos partidos por uma vaga entre os membros das Mesas Diretoras das respectivas Casas. Confira abaixo o resultado das negociações e veja quem são os escolhidos. Veja também: A sucessão dos presidentes do Senado Perfil: conheça o senador José Sarney Perfil: Conheça Michel Temer "Vitória de Sarney levou votos do PSDB e dá poder a Renan ", diz analista Eleição no Senado é a despedida de Sarney, diz professor da UFMG Galeria de fotos do novo presidente do Senado Galeria de fotos do novo presidente da Câmara Blog: acompanhe os principais momentos das eleições na Câmara e no Senado