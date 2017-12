Veja quem ganha e quem perde com a resposta do TSE Por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu na última terça-feira, 27, que o mandato de vereadores, deputados federais e estaduais eleitos por um partido perdem o mandato se trocarem de legenda. De outubro até agora, 36 deputados federais fizeram a migração. Quem mais ganhou peso foi o PR (fusão do PL e do Prona), que recebeu 16 deputados. O PMDB, partido que aderiu completamente ao governo Lula e ficou com cinco ministérios, recebeu seis deputados de outras legendas. O PAN ganhou quatro deputados, o PSB recebeu 3, o PTB, 2, e o PP, o PSC e o PT, um deputado cada. Dois deputados que saíram de suas legendas ainda estão sem partido - Juvenil Alves, que deixou o PT; e Damião Feliciano, que saiu do PR. A lista das siglas que mais perderam deputados é encabeçada pelo PPS, com 8 parlamentares largando a sigla para aderir ao governo. Em seguida, vêm o PFL e o PSDB. Esses dois partidos perderam 7 deputados cada um para siglas da base aliada do governo. Três deputados do PSC se transferiram para outros partidos governistas, e o mesmo aconteceu com o PTB. No PMDB, dois deputados mudaram de partidos. O PV, o PTC, o PT, o PR, o PSB e o PDT perderam um deputado cada um. Confira quem trocou de partido e pode perder o mandato: 1. Airton Roveda - saiu do PPS e foi para o PR; 2. Cristiano Matheus - saiu do PFL e foi para o PMDB; 3. Lindomar Garçon - saiu do PV e foi para o PR; 4. Djalma Berger - sem partido, foi para o PSB; 5. Juvenil Alves - saiu do PT e está sem partido; 6. Angela Portela - saiu do PTC e foi para o PT; 7. Léo Alcântara - saiu do PSDB e foi para o PR; 8. Marcelo Teixeira - saiu do PSDB e foi para o PR; 9. Vicente Arruda - saiu do PSDB e foi para o PR; 10. Paulo Piau - saiu do PPS e foi para o PMDB; 11. Djalma Berger - saiu do PSDB e está sem partido; 12. José Rocha - saiu do PFL e foi para o PR; 13. Tonha Magalhães - saiu do PFL e foi para o PR; 14. Átila Lira - saiu do PSDB e foi para o PSB; 15. Ratinho Junior - saiu do PPS e foi para o PSC; 16. Marcelo Guimarães Filho - saiu do PFL e foi para o PMDB; 17. Damião Feliciano - saiu do PR e está sem partido; 18. Waldir Maranhão - saiu do PSB e foi para o PP; 19. Homero Pereira - saiu do PPS e foi para o PR; 20. Jurandy Loureiro - saiu do PSC e foi para o PAN; 21. Lúcio Vale - saiu do PMDB e foi para o PR; 22. Marcos Antonio - saiu do PSC e foi para o PAN; 23. Neilton Mulim - saiu do PPS e foi para o PR; 24. Silas Câmara - saiu do PTB e foi para o PAN; 25. Takayama - saiu do PMDB e foi para o PAN; 26. Laurez Moreira - saiu do PFL e foi para o PSB; 27. Colbert Martins - saiu do PPS e foi para o PMDB; 28. Sandro Matos - sem partido e foi para o PR; 29. Veloso - saiu do PPS e foi para o PMDB; 30. Jofran Frejat - saiu do PTB e foi para o PR; 31. Lucenira Pimentel - saiu do PPS e foi para o PR; 32. Nelson Goetten - saiu do PFL e foi para o PR; 33. Sandro Matos - saiu do PTB e está sem partido; 34. Sabino Castelo Branco - saiu do PFL e foi para o PTB; 35. Maurício Quintella Lessa - saiu do PDT e foi para o PL; 36. Vicentinho Alves - saiu do PSDB e foi para o PL; 37. Zequinha Marinho - saiu do PSC e foi para o PMDB; 38. Armando Abílio - saiu do PSDB e foi para o PTB. Este texto foi ampliado Às 18h19.