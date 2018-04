Veja os principais momentos do julgamento da Raposa no STF O Supremo Tribunal Federal (STF) pretende concluir nesta quarta-feira, 17, que a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, deve ser contínua e que os arrozeiros que ocupam a região têm de sair da área. Também será definido o momento em que a terra terá de ser desocupada, se imediatamente ou somente após publicada a decisão, o que pode demorar meses.