Veja os 5 pontos apresentados pelo PSDB para negociar a CPMF A negociação sobre a CPMF com a oposição avançou um passo nesta quinta-feira, 25, após o ministro da Fazenda, Guido Mantega, aceitar negociar cinco pontos apresentados pelo PSDB . O partido já deixou claro que só votará a favor da prorrogação do imposto que garantirá cerca de R$40 bilhões ao governo se todas as suas reivindicações forem aceitas. Confira os 5 princípios do PSDB: 1. Apontar de forma clara e firme a redução da carga tributária 2. Reduzir as despesas correntes de custeio 3.Criar uma Lei de Responsabilidade Fiscal para o governo federal 4. Aumentar a parcela da arrecadação da CPMF destinada à área de saúde 5. Compromisso com a reforma tributária em um ano