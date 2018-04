Veja o perfil do petista Tião Viana, candidato ao Senado O senador Sebastião Afonso Viana, o Tião Viana, nasceu em Rio Branco, no Acre, em 09 de fevereiro de 1961. Formado em medicina. Tião é irmão de Jorge Viana, ex-governador do Acre. Em 2006, Tião foi reeleito senador da república pelo Acre com mais de 88% dos votos. Ele ganhou destaque no final de 2007, quando assumiu a presidência do Senado no lugar de Renan Calheiros, que, acusado de irregularidades, afastou-se do cargo e renunciou. Tião, que era vice de Renan, ficou no cargo até a eleição de Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. O candidato do PT ao Senado chegou a dizer mais de uma vez que seu adversário, José Sarney, jurou olhando "nos seus olhos" que não disputaria a presidência da Casa.Segundo Viana, o ideal seria ter a disputa entre os interessados em fortalecer o Congresso, como afirma ser seu caso.