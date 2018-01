Veja o mapa das manifestações pelo País

Os movimentos contra a presidente Dilma Rousseff voltam às ruas neste domingo, 16, pregando 'Fora corruptos", 'Fora Dilma' e 'Lula nunca mais' em 251 cidades, segundo os organizadores, na terceira onda de protestos. Os manifestantes devem poupar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e criticar a aliança do presidente do Senado, Renan Calheiros, com a pestista. Confira o mapa com os locais e horários de cada protesto convocado.

Manifestações. Toque nos itens para detalhes. Reduza o zoom para ver eventos em outros países