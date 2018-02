Veja especial sobre o caso Renan O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), anunciou nesta quinta-feira, 11, o afastamento do cargo por 45 dias em pronunciamento na TV Senado. Diz que enfrentará os processos dos quais é acusado e volta a afirmar que está convicto de sua inocência. "Resistirei firme na minha defesa", disse. Durante a sua ausência, a presidência será exercida pelo senador Tião Viana (PT-AC), que ocupa o cargo de 1º vice-presidente da Mesa. Veja também: Roberto Romano: 'Saída não resolve, mas ajuda CPMF' Após 5 meses de pressão, Renan pede licença da presidência do Senado Oposição nega participar de acordão Lula negociou saída para salvar CPMF Após resistir, Renan deixa o cargo; Opine Renan deixa o Congresso; ouça o pronunciamento Íntegra do pronunciamento de Renan na TV Senado Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan