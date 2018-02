Veja especial sobre a CPMF O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou nesta quinta-feira, 25, que a reunião com os senadores do PSDB foi o início do entendimento entre o governo e os tucanos para construir uma proposta de prorrogação da CPMF que contemple o interesse comum. Para continuar valendo, o tributo precisa ser aprovado até o fim deste ano. A proposta é de prorrogação até 2011 com manutenção da alíquota em 0,38%. Veja abaixo especial sobre a CPMF: Entenda a cobrança da CPMF Entenda a Emenda 29, que prevê mais recursos para saúde Veja os 5 pontos apresentados pelo PSDB para negociar a CPMF Governo recusa uma das propostas do PSDB para aprovar CPMF Governo aceita negociar plano do PSDB para aprovar CPMF Mais recursos para saúde é ponto de entendimento, diz Mantega Tucanos criticam cardápio em almoço com Mantega sobre CPMF Em três anos, governo desonerou 'uma CPMF', diz Lula 'Todos candidatos à Presidência querem CPMF', diz Lula