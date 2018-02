Veja as medidas apresentadas para combater a crise no Senado As medidas propostas pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) foram definidas em reunião de nove senadores do DEM, PSDB, PDT e PSB. Para que as medidas não sejam caracterizadas como de um grupo, Tasso propôs que os outros senadores também assinem o documento para que só depois seja entregue ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).