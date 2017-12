Veja a lista dos 100 deputados e senadores mais influentes

Os sucessivos escândalos envolvendo parlamentares e a resultante troca de lideranças políticas no Congresso provocaram um elevado índice de renovação entre os 100 deputados e senadores mais influentes, segundo o novo levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). O estudo mostra que houve uma troca de 40% entre os parlamentares considerados do grupo de elite. Veja abaixo a lista de nomes, divididos por Estado: ACRE 1) Tião Viana - PT - Médico - 2º mandato ALAGOAS 2) Renan Calheiros - PMDB - Produtor Rural - 2º mandato AMAPÁ 3) José Sarney - PMDB - Empresário - 4º mandato AMAZONAS 4) Arthur Virgílio Neto - PSDB - Diplomata - 1º mandato 5) Jefferson Peres - PDT - Advogado - 2º mandato BAHIA 6) Antonio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto) - DEM - Advogado - 2º mandato 7) Antonio Carlos Magalhães - DEM - Empresário - 2º mandato 8) José Carlos Aleluia - DEM - Engenheiro Elétrico - 5º mandato 9) Jutahy Júnior - PSDB - Advogado - 6º mandato 10) Sérgio Barradas Carneiro - PT - Advogado - 2º mandato 11) Walter Pinheiro - PT - Técnico em Telecomunicações - 4º mandato CEARÁ 12) Ciro Gomes - PSB - Advogado - 1º mandato 13) Eunício Oliveira - PMDB - Empresário - 3º mandato 14) Inácio Arruda - PCdoB - Servidor Público - 1º mandato 15) José Pimentel - PT - Bancário - 4º mandato 16) Patrícia Saboya - PSB - Pedagoga - 1º mandato 17) Tasso Jereissati - PSDB - Empresário - 1º mandato DISTRITO FEDERAL 18) Augusto Carvalho - PPS - Bancário - 4º mandato 19) Cristovam Buarque - PDT - Professor - 1º mandato 20) Geraldo Magela - PT - Bancário - 2º mandato 21) Rodrigo Rollemberg - PSB - Servidor Público - 1º mandato ESPÍRITO SANTO 22) Rita Camata - PMDB - Jornalista - 5º mandato 23) Renato Casagrande - PSB - Engenheiro Florestal - 1º mandato GOIÁS 24) Demóstenes Torres - DEM - Promotor de Justiça - 1º mandato 25) Jovair Arantes - PTB - cirurgião-dentista - 4º mandato 26) Marconi Perillo - PSDB - Servidor Público - 1º mandato 27) Sandro Mabel - DEM - Empresário - 3º mandato 28) Ronaldo Caiado - DEM - Empresário Rural - 4º mandato MARANHÃO 29) Flávio Dino - PCdoB - Advogado - 1º mandato 30) Roseana Sarney - PMDB - Socióloga - 1º mandato MINAS GERAIS 31) Gilmar Machado - PT - Professor - 3º mandato 32) Nárcio Rodrigues - PSDB - Jornalista - 4º mandato 33) Rafael Guerra - PSDB - Médico - 3º mandato 34) Virgílio Guimarães - PT - Economista - 4º mandato PARÁ 35) Jader Barbalho - PMDB - Empresário - 4º mandato PARANÁ 36) Abelardo Lupion - DEM - Empresário Rural - 5º mandato 37) Gustavo Fruet - PSDB - Advogado - 3º mandato 38) Luiz Carlos Hauly - PSDB - Economista - 5º mandato 39) Osmar Serraglio - PMDB - Advogado - 3º mandato 40) Ricardo Barros - PP - Empresário - 4º mandato PERNAMBUCO 41) Armando Monteiro - PTB - Industrial - 3º mandato 42) Fernando Ferro - PT - Engenheiro - 4º mandato 43) Inocêncio Oliveira - PR - Empresário - 9º mandato 44) Jarbas Vasconcellos - PMDB - Advogado - 1º mandato 45) José Múcio Monteiro - PTB - Empresário - 4º mandato 46) Marco Maciel - DEM - Advogado - 3º mandato 47) Maurício Rands - PT - Advogado - 2º mandato 48) Renildo Calheiros - PCdoB - Geólogo - 3º mandato 49) Roberto Magalhães - DEM - Advogado - 4º mandato 50) Sérgio Guerra - PSDB - Pecuarista - 2º mandato RIO DE JANEIRO 51) Chico Alencar - PSOL - Professor - 2º mandato 52) Eduardo Cunha - PMDB - Economista - 2º mandato 53) Fernando Gabeira - PV - Jornalista - 4º mandato 54) Francisco Dornelles - PP - Servidor Público - 1º mandato 55) Jorge Bittar - PT - Engenheiro - 3º mandato 56) Luiz Sérgio - PT - Delineador Naval - 3º mandato 57) Miro Teixeira - PDT - Jornalista - 9º mandato 58) Rodrigo Maia - DEM - Analista Financeiro - 3º mandato RIO GRANDE DO NORTE 59) Henrique Eduardo Alves - PMDB - Empresário - 10º mandato 60) José Agripino Maia - DEM - Empresário - 3º mandato RIO GRANDE DO SUL 61) Beto Albuquerque - PSB - Advogado - 3º mandato 62) Eliseu Padilha - PMDB - Empresário - 3º mandato 63) Henrique Fontana - PT - Médico - 3º mandato 64) Ibsen Pinheiro - PMDB - Jornalista - 4º mandato 65) Júlio Redecker - PSDB - Empresário - 4º mandato 66) Marco Maia - PT - Metalúrgico - 2º mandato 67) Mendes Ribeiro Filho - PMDB - Advogado - 4º mandato 68) Ônix Lorenzoni - DEM - Empresário - 2º mandato 69) Paulo Paim - PT - Metalúrgico - 1º mandato 70) Pedro Simon - PMDB - Advogado - 3º mandato 71) Tarcísio Zimmermann - PT - Sociólogo - 3º mandato RONDÔNIA 72) Valdir Raupp - PMDB - Administrador de Empresas - 1º mandato RORAIMA 73) Luciano Castro - PR - Economista - 5º mandato 74) Romero Jucá - PMDB - Economista - 2º mandato SANTA CATARINA 75) Carlito Merss - PT - Economista - 3º mandato 76) Fernando Coruja - PPS - Médico - 3º mandato 77) Ideli Salvatti - PT - Professora - 1º mandato 78) Paulo Bornhausen - DEM - Advogado - 2º mandato SÃO PAULO 79) Aldo Rebelo - PCdoB - Jornalista - 5º mandato 80) Aloizio Mercadante - PT - Economista - 1º mandato 81) Antônio Carlos Mendes Thame - PSDB - Professor - 5º mandato 82) Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Engenheiro - 4º mandato 83) Antônio Palocci - PT - Médico - 2º mandato 84) Arlindo Chinaglia - PT - Médico - 4º mandato 85) Arnaldo Faria de Sá - PTB - Radialista - 6º mandato 86) Arnaldo Madeira - PSDB - Administrador de Empresas - 4º mandato 87) Eduardo Suplicy - PT - Economista - 3º mandato 88) Carlos Sampaio - PSDB - Promotor de Justiça - 2º mandato 89) José Eduardo Cardozo - PT - Advogado - 2º mandato 90) Luiza Erundina - PSB - Assistente Social - 3º mandato 91) Márcio França - PSB - Advogado - 1º mandato 92) Michel Temer - PMDB - Advogado - 6º mandato 93) Paulo Pereira da Silva - PDT - Metalúrgico - 1º mandato 94) Paulo Renato de Souza - PSDB - Economista - 1º mandato 95) Regis de Oliveira - PSC - Advogado - 2º mandato 96) Ricardo Berzoini - PT - Bancário - 3º mandato 97) Cândido Vacarezza - PT - Médico - 1º mandato 98) Vicentinho - PT - Metalúrgico - 2º mandato TOCANTINS 99) Eduardo Gomes - PSDB - Empresário - 2º mandato 100) Kátia Abreu - DEM - Empresária Rural - 1º mandato