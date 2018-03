Veja a lista de ministros, governadores e prefeitos que concorrerão em outubro

Dez ministros, oito governadores e cinco prefeitos de capitais devem deixar os cargos a partir desta quarta-feira, 31, para se lançar na corrida eleitoral de outubro. Entre eles estão os principais candidatos à sucessão presidencial, o governador paulista José Serra (PSDB) e a ministra Dilma Rousseff (PT).

Na esplanada, o ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT) já deixou a pasta para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles (PMDB), também pode deixar o cargo, mas anunciará sua decisão nesta quarta-feira.

Nos Estados, o ex-governador de Santa Catarina Luiz Henrique da Silveira (PMDB) também já deixou o posto, para concorrer ao Senado. Na mesma situação está o ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça (PMDB), que deve enfrentar Tarso Genro na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul.

O ato de renunciar ao cargo para concorrer a outro, chamado de desincompatibilização, também causará mudanças nos quadros da administração do Estado de São Paulo.

Veja abaixo a lista completa, com o nome dos substitutos:

ESPLANADA

Casa Civil

Sai: Dilma Rousseff (PT), disputará Presidência

Entra: Erenice Guerra (PT), secretário-executivo da pasta

Minas e Energia

Sai: Edison Lobão (PMDB), disputará reeleição para Senado pelo Maranhão.

Entra: Márcio Zimmermann, secretário-executivo da pasta

Transportes

Sai: Alfredo Nascimento (PR), disputará o governo do Amazonas

Entra: Paulo Sérgio Passos, secretário-executivo da pasta

Integração Social

Sai: Geddel Vieira Lima (PMDB), disputará o governo da Bahia

Entra: João Reis Santana Filho, secretário-executivo da pasta

Previdência

Sai: José Pimentel (PT), disputará o Senado pelo Ceará

Entra: Carlos Gabas (PT), secretário-executivo da pasta

Agricultura

Sai: Reinhold Stephanes (PMDB), disputará a reeleição para a Câmara dos Deputados

Entra: Wagner Rossi (PMDB), secretário-executivo da pasta

Meio Ambiente

Sai: Carlos Minc (PT), disputará a reeleição para a Assembleia Legislativa do Rio

Entra: Izabella Teixeira, secretária-executiva da pasta

Comunicações

Sai: Hélio Costa (PMDB), sai para disputar o governo de Minas Gerais

Entra: José Artur Filardi Leite, chefe de gabinete de Hélio Costa

Igualdade Racial

Sai: Edson Santos (PT), candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados

Entra: Eloi Ferreira de Araújo, secretário-adjunto da pasta

Desenvolvimento Social

Sai: Patrus Ananias (PT), quer concorrer ao governo de Minas Gerais, mas admite disputar outro cargo caso a aliança com o PMDB exija que seja Hélio Costa o candidato

Entra: Arlete Sampaio (PT), secretária-executiva da pasta

QUEM JÁ SAIU

Justiça

Saiu: Tarso Genro (PT), candidato ao governo do Rio Grande do Sul

Entrou: Luiz Paulo Barreto, ex-secretário executivo da pasta

DÚVIDA

Banco Central

Pode sair: Henrique Meirelles (PMDB), pode concorrer ao governo de Goiás, candidatar-se a senador ou disputar a vice-presidência

Pode entrar: Alexandre Tombini, diretor de Normas do BC

GOVERNADORES

QUEM SAI

São Paulo

Sai: José Serra (PSDB), para concorrer à Presidência da República

Entra: Alberto Goldman (PSDB)

Amazonas

Sai: Eduardo Braga (PMDB), concorre ao Senado

Entra: Omar Aziz (PMN)

Amapá

Sai: Waldez Góes (PDT), concorre ao Senado

Entra: Pedro Paulo Dias Carvalho (PP)

Mato Grosso

Sai: Blairo Maggi (PR), para concorrer ao Senado

Entra: Silval Barbosa (PMDB)

Minas Gerais

Sai: Aécio Neves (PSDB), diz que irá concorrer ao Senado. É cotado para ocupar a vice na chapa de José Serra à Presidência

Entra: Antônio Anastasia (PSDB)

Paraná

Sai: Roberto Requião (PMDB), para concorrer ao Senado

Entra: Orlando Pessuti (PMDB)

Rio Grande do Norte

Sai: Wilma de Faria (PSB), para concorrer ao Senado

Entra: Iberê Ferreira de Souza (PSB)

Rondônia

Sai: Ivo Cassol (PP), para disputar vaga no Senado

Entra: João Cahulla (PPS)

QUEM JÁ SAIU

Santa Catarina

Saiu: Luiz Henrique da Silveira (PMDB), concorre ao Senado

Entrou: Leonel Pavan (PSDB)

PREFEITURAS

QUEM SAI

Cuiabá

Sai: Wilson Santos (PSDB), para disputar o governo do Mato Grosso

Entra: Chico Galindo (PTB)

Curitiba

Sai: Beto Richa (PSDB), concorre ao governo do Paraná

Entra: Luciano Ducci (PSB)

Goiânia

Sai: Iris Rezende (PMDB), para concorrer ao governo de Goiás

Entra: Paulo Garcia (PT)

Teresina

Sai: Silvio Mendes (PSDB), para concorrer ao governo do Piauí

Entra: Elmano Férrer (PTB)

João Pessoa

Sai: Ricardo Coutinho (PSB), concorre ao governo da Paraíba

Entra: Luciano Agra (PSB)

QUEM JÁ SAIU

Porto Alegre

Saiu: José Fogaça (PMDB), para concorrer ao governo do RS

Entrou: José Fortunati (PDT)

CORRIDA PAULISTA

QUEM SAI

Secretaria de Desenvolvimento

Sai: Geraldo Alckmin (PSDB), para concorrer ao Governo do Estado

Entra: Luciano de Almeida, secretário-adjunto da pasta

Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho

Sai: Guilherme Afif Domingues (DEM), para compor a chapa como vice de Alckmin

Entra: Pedro Rubez Jeha, secretário-adjunto da pasta, assume como interino

Secretaria da Casa Civil

Sai: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), para concorrer ao Senado

Entra: Luiz Antonio Marrey, secretário de Justiça do Estado de São Paulo

Secretaria de Gestão Pública

Sai: Sidney Beraldo (PSDB), para concorrer a Assembleia Legislativa

Entra: Marcos Monteiro, secretário-adjunto da pasta

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Sai: Rita Passos (PV), para concorrer à Assembleia Legislativa

Entra: Nivaldo Campos Camargo, secretário-adjunto da pasta, assume como interino

Secretaria de Esportes

Sai: Claury Santos Alves

Entra: indefinido