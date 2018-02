Veja a íntegra dos discursos no Senado Em sessão tensa, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), deixou o plenário nesta terça-feira, 9, em meio a discurso do oposicionista José Agripino (RN), líder do Democratas, que pedia o afastamento do presidente da Casa. Renan assistiu tenso e abatido à mais dura sucessão de ataques, desde o início da crise, em que senadores governistas e de oposição se sucederam na tribuna, pedindo sua renúncia. "Fechou o cerco", avaliou ao final do dia o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). Leia abaixo a íntegra dos discursos: Defesa de Renan Calheiros Pronunciamento de Demóstenes e discussão com Renan Discussão entre Renan e Mercadante Pronunciamento de Eduardo Suplicy Pronunciamento da petista Ideli Salvatti Discurso de Agripino e apartes de outros senadores Jefferson Péres critica destituições do Conselho de Ética Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan