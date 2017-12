Vedoin acusa 15 prefeitos de integrar os sanguessugas O empresário Luiz Antônio Vedoin, apontado como um dos chefes da máfia das ambulâncias, confirmou à Polícia Federal a participação de mais 15 prefeitos de Mato Grosso no esquema de fraude com recursos da União para a compra de equipamentos de saúde. Os nomes não foram divulgados. Desde quinta-feira, 29, Vedoin está sendo ouvido em 43 dos 72 inquéritos. Faltam apenas 29, que deverão ser concluídos até terça-feira, 3. Até o momento, segundo o delegado Diógenes Curado, nenhum parlamentar foi indiciado ou inocentado pela PF. O prazo para conclusão dos inquéritos, instaurados em 2004 e 2005, é de 90 dias. O delegado informou que, diante das acusações, prefeitos e representantes de comissões de licitação de diversos municípios de Mato Grosso e de outros Estados começarão a ser ouvidos pela PF. Só em Mato Grosso, a PF investiga a compra de equipamentos para as prefeituras de Alta Floresta, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinápolis, Colíder, Cotriguaçu, Nova Marilândia, Pontes de Lacerda, Poxoréo, São José do Xingu e Torixoréu, dentre outras. De acordo com o delegado, Vedoin afirmou que os prefeitos recebiam propina, além de direcionar o resultado da licitação para favorecer o esquema. O empresário disse ainda que "não tinha tanto controle em nível municipal, mas incumbia terceiros para atuarem junto às prefeituras". Ele chegou a minimizar a participação dos prefeitos e ex-prefeitos dizendo que a maioria deles não teria recebido propina. A máfia das ambulâncias, um esquema milionário fraudulento, que contou com a participação de parlamentares e funcionários do Ministério da Saúde, desviou mais de R$ 100 milhões dos cofres públicos.