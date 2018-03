Vazamento foi reduzido para menos de 3 barris por dia O vazamento de petróleo no campo de Frade, onde ocorreu o acidente da Chevron, no Rio de Janeiro, foi reduzido a menos de três barris por dia. A informação é do supervisor de meio ambiente e saúde da Chevron Brasil, Luiz Pimenta, durante audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara para debater o assunto.