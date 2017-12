Vaz Lima é eleito presidente da Assembléia Legislativa de SP O deputado Vaz de Lima (PSDB) foi eleito presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo nesta quinta-feira. Com o apoio do PT, o parlamentar foi escolhido por ampla maioria, angariando os votos de 90 dos 94 deputados que compõem a Casa. O PSDB retoma a presidência da Assembléia, que nos últimos dois anos foi ocupada pelo deputado Rodrigo Garcia, do PFL, partido que também compõem a base de sustentação do governo tucano no Estado de São Paulo. A eleição de Vaz de Lima está sendo analisada como um sinal de que o governador José Serra não deverá enfrentar muitos problemas para aprovar projetos de interesse de seu governo no Legislativo. Apesar disso, lideranças do PT afirmam que o partido não deixará de fazer uma oposição acirrada.