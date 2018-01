Vaz de Lima deve recorrer contra CPI da Nossa Caixa O presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, Vaz de Lima (PSDB), afirmou nesta segunda-feira à Agência Estado que recebeu com surpresa a informação de que o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP) aceitou, em parte, os argumentos de parlamentares da oposição para instalar a CPI da Nossa Caixa. "Tenho de receber, primeiro, o acórdão do TJ para analisar a questão. Obviamente, se couber recurso, vamos recorrer. Caso contrário, vamos acatar. Isso porque decisão judicial não se discute, se cumpre", disse o presidente da Alesp. Segundo Vaz de Lima, a notícia lhe causou surpresa "porque houve um entendimento pacífico de que as CPIs da Casa seriam arquivadas com o final do ano legislativo" (que ocorreu no dia 14 de março deste ano, pois no dia seguinte tomou posse a nova legislatura). Na sua avaliação, com relação à decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, se a questão envolver alguma interpretação constitucional, pode-se recorrer no Supremo Tribunal Federal (STF) ou se for com base na lei, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). "Mas é necessário esperar primeiro o acórdão (do TJ-SP) para uma análise mais precisa", emendou. O presidente da Assembléia evitou entrar no mérito da questão da CPI da Nossa Caixa, mas destacou que quando existe um fato determinado (para uma investigação) e número regimental para sua aprovação, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento legítimo e democrático. A oposição na Assembléia, sobretudo o PT, quer a instalação da CPI da Nossa Caixa para apurar supostas irregularidades do banco em 2005, quando o governo do Estado era administrado pelo tucano Geraldo Alckmin, candidato derrotado à Presidência da República nas eleições do ano passado. A bancada do PT na Casa alega que há fortes motivos para se instalar a CPI da Nossa Caixa, destacando, por exemplo, que o Ministério Público chegou a apontar intermediação de verbas de publicidade da instituição com o intuito de favorecer aliados do governo Alckmin. A decisão do TJ foi tomada com base no mandado de segurança que parlamentares da oposição, liderados pelo petista Ênio Tatto, impetraram, no ano passado, para garantir a instalação da CPI, já que na Assembléia a oposição não obteve êxito por causa da ampla maioria do governo na Casa.