Vaz de Lima assume cargo de governador O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo,Vaz de Lima (PSDB), será empossado hoje governador. Ele ocupará o cargo até segunda-feira em virtude da viagem do vice-governador Alberto Goldman à Costa Rica para assinar um convênio entre o Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) e a Sabesp. O governador José Serra (PSDB) também está fora do País. Ele viajou no sábado para Nova York a fim de tratar de financiamentos para o Estado. Na ausência dos dois, cabe à autoridade do Legislativo assumir o comando do governo.