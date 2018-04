Vasconcelos cobra anulação de pagamento de hora extra O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) cobrou hoje a anulação do ato do senador Efraim Morais (DEM-PB) que determinou o pagamento de R$ 6,2 milhões em horas extras em janeiro, mês em que o Parlamento estava de recesso. Jarbas afirmou que a medida seria muito mais eficiente do que esperar que os parlamentares ordenem aos funcionários do gabinete que devolvam os valores recebido indevidamente.